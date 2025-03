Pass-Memo, prix “Entrepreneuriat Etudiant” de la Fondation UCA

Une marque de reconnaissance supplémentaire pour Pass-Memo, le projet vainqueur du dernier Challenge Jeunes Pousses de Telecom Valley. La startup, fondée par deux étudiants de SKEMA, Pierre Getti et Pierre Canivet, a remporté le premier prix de la Fondation Université Côte d'Azur dans la catégorie "Entrepreneuriat Étudiant". Il lui a été remis lors de la cérémonie annuelle de remise de prix de la Fondation.

Pass-mémo crée des “passeports de mémoire” et des “capsules de mémoire” personnalisées pour les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives et les personnes âgées. Après son succès au Challenge Jeunes Pousses, le projet avait été distingué à plusieurs reprises : 3ème position au Trophée Rotary de la Création d'entreprise 2024 et 1er prix de la catégorie santé et sécurité alimentaire ; prix du jury au Créathon2024 organisé par l’Initiative Nice Côte d'Azur.