Passage de relais à la direction du Cannes Yachting Festival

Changement en vue à la tête de Cannes Yachting Festival, premier salon européen de bateaux à flots : Constance Brément a été nommée Directrice adjointe aux côtés de Sylvie Ernoult qui lui passera le relais lors de son départ à la retraite. Ce sera donc un duo féminin qui tiendra la barre de l’édition 2025 du 9 au 14 septembre sur le Vieux Port et le Port Canto. (Photo DR : Constance Brément).

“Forte d'une expérience professionnelle significative dans le secteur du yachting, Constance apportera son expertise et sa vision stratégique pour renforcer le positionnement du Festival en tant que leader européen des salons nautiques à flot” note Sylvie Ernoult, directrice. "Je suis heureuse de l’accueillir et de lui passer la barre du salon à mon départ en retraite. C’est une vraie opportunité que nous ayons ces quelques mois ensemble”.

Diplômée de NEOMA, Constance Brément commence sa carrière en tant que responsable grands comptes avant d’évoluer vers des postes de direction communication et marketing dans le luxe et l’industrie. En 2014, elle est nommée directrice communication et marketing opérationnel au sein du Groupe Bénéteau. Forte d'une riche expérience dans le marketing, la stratégie de marque, l’expérience client et d'une passion pour l'industrie nautique, elle a démontré son expertise en dirigeant des projets complexes tant en France qu’à l’international.