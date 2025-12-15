Pasteur 2 à Nice : la fin d’un méga chantier hospitalier

La fin d’un long, très long chantier et le début d’une nouvelle étape pour le CHU de Nice qui a inauguré vendredi dernier une dernière tranche de travaux qui correspond à l’achèvement de l’hôpital Pasteur 2 – phase 2, dix ans après l’inauguration en 2015 de la Phase 1 engagée en 2005. Au total, ce projet majeur représente un investissement de 550 M€ (dont de 140 à 170 M€ pour la seule phase 2) et marque l’aboutissement de plus de 20 ans de transformations lourdes. (Photo DR : Pasteur 2 désormais au complet.)

Un fleuron régional pour la médecine de pointe

Avec la fin de cette méga opération, le site peut s’affirmer comme un hôpital complet de référence grâce à un regroupement de services clés, à un ajout de nouveaux plateaux techniques et à une amélioration des capacités d’accueil et de la sécurité des soins.​ Le site Pasteur 2 offre ainsi 130.000 m² de surface hospitalière, 537 lits d’hospitalisation complète, 81 places d’ambulatoire et 36 places de chirurgie ambulatoire, faisant de l’hôpital un “fleuron” régional pour la médecine de pointe.​

Les différents chantiers qui se sont succédés ont permis un regroupement des services et une nouvelle organisation. Les services de cardiologie, pneumologie, chirurgie thoracique et vasculaire sont désormais regroupés sur deux étages immédiatement au‑dessus des urgences, ce qui réduit les délais de prise en charge et facilite les parcours de soins, notamment pour les urgences cardiaques et respiratoires.​

De nouveaux équipements majeurs

Avec cette dernière tranche, l’intégralité de Pasteur 2 devient opérationnelle : l’ensemble des activités auparavant dispersées (notamment une partie de Saint‑Roch) est désormais concentré sur un site unique moderne.​ La phase 2, d’autre part, vient ajouter ou moderniser plusieurs équipements majeurs :

un caisson hyperbare de nouvelle génération, agrandi pour accueillir jusqu’à 32 patients simultanément, pilotable informatiquement et utilisable aussi pour la recherche clinique en conditions simulées de plongée.​

des salles de chirurgie vasculaire et de chirurgie mini‑invasive combinant intelligence artificielle, vision 3D et imagerie de pointe, pour des gestes plus précis, moins invasifs, et une réduction des risques opératoires.​

un nouveau plateau d’imagerie (scanner, IRM) et des espaces dédiés à la recherche clinique intégrée aux soins.​

Conçus pour être lumineux, lisibles et apaisants, avec des circulations simplifiées, les nouveaux bâtiments et aménagements ont permis d’améliorer à la fois le confort des patients et des familles et les conditions de travail des soignants.​ Directeur général du CHU, Rodolphe Bourret, insiste aussi sur le “bénéfice de qualité et de sécurité des soins” : proximité des blocs des soins intensifs et des urgences, circuits courts pour les situations critiques, et capacité accrue à traiter sur place des cas lourds qui auparavant étaient adressés ailleurs.​

L’inauguration s’est faite en présence de Patrick Amoussou-Adeble, Secrétaire-Général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, Yann Bubien, Directeur de l’ARS, Christian Estrosi, Maire de Nice et Président du Conseil de Surveillance du CHU, Rodolphe Bourret, Directeur du CHU de Nice, Pr. Nicolas Chevalier, Président de la Commission Médicale d’Etablissement, Pr Jean Dellamonica, Doyen de l’UFR de Médecine de Nice.