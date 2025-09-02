Patrimoine : l’isba de Valrose sélectionnée par la Mission Stéphane Bern 2025

Le Loto du patrimoine 2025, porté par Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine avec le soutien du ministère de la Culture et de la FDJ, a dévoilé la liste des 102 sites français retenus pour bénéficier d’un financement. Dans les Alpes-Maritimes, c’est l’isba du domaine de Valrose, à Nice, qui a été choisie. Ce bâtiment insolite et méconnu, niché au cœur du campus des Sciences de l’Université Côte d’Azur, devient ainsi le dixième projet du département à être soutenu par la Mission Bern.

Édifiée entre 1871 et 1881 à la demande du baron Paul Von Derwies, propriétaire des lieux et bâtisseur du Domaine, l’isba est une authentique maison traditionnelle ukrainienne constituée de rondins de sapin. Elle avait été démontée puis transportée depuis Odessa, pièce par pièce, avant d’être remontée à Valrose. Ornée de proverbes en cyrillique ancien, elle incarne l’exotisme et le raffinement du Second Empire. Classée Monument Historique en 1991 et située dans un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, elle représente aujourd’hui un témoignage rare et précieux du patrimoine culturel.

Mais l’usure du temps et les conditions climatiques ont fragilisé la structure en bois. Les diagnostics récents révèlent un état de péril, menaçant son intégrité et nécessitant une intervention rapide. La restauration permettra non seulement de préserver l’édifice, mais aussi de le valoriser et de le transmettre aux générations futures. En avril 2024, le conseil départemental avait déjà annoncé une aide de 200 000 euros, correspondant à un tiers du budget global.

Grâce aux fonds issus du Loto du patrimoine, l’opération bénéficiera désormais d’un soutien complémentaire. Chaque année, les recettes de ces jeux (tirages et tickets à gratter) sont en partie reversées à la Fondation du patrimoine pour financer la sauvegarde de monuments en danger. L’isba de Valrose rejoint ainsi une longue liste de sites emblématiques restaurés grâce à ce dispositif, après le Fort royal de l’île Sainte-Marguerite, la citadelle de Villefranche ou encore le jardin Serre de la Madone à Menton, élu l’an dernier.