La commune de Saint-Vallier-de-Thiey et le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur lancent un appel d’urgence pour sauver et rouvrir la chapelle Sainte-Luce, joyau roman du XIIe siècle. Le chantier prévoit la consolidation des fondations et l’aménagement de l’accès pour les personnes à mobilité réduite. Il comprend aussi un projet innovant de modélisation en 3D, mené dans le cadre du programme européen RomaniCAP. La commune y voit un enjeu majeur pour le territoire.

Lancé pour la période 2025-2027, RomaniCAP prolonge le programme Itinera Romanica+, consacré à la valorisation du patrimoine roman de l’espace franco-italien. Il élargit le réseau avec deux nouveaux partenaires, la province de Lucques et le département du Var. Ceux-ci rejoignent la Chambre de commerce de Ligurie, les communes de Santa Giusta et de Capannori, la Collectivité de Corse, Timesis et le Parc des Préalpes d’Azur. L’objectif est de mieux conserver, protéger et promouvoir ce patrimoine en renforçant l’accessibilité physique et virtuelle des sites et leur promotion touristique, y compris à l’échelle européenne. Le programme prévoit aussi des synergies avec d’autres projets européens et un rapprochement avec l’association Transromanica, labellisée itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. Le Parc des Préalpes d’Azur se concentrera en particulier sur la sensibilisation aux itinéraires et édifices déjà recensés et sur la diffusion des données d’accessibilité.