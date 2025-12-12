Les patrons azuréens mobilisent lundi face au “délire fiscal”

Au vu de la situation économique et budgétaire de notre pays et des débats parlementaires actuels, les patrons des Alpes Maritimes sonnent le tocsin et appellent à un sursaut collectif. C’est le message des entreprises et de “la France qui travaille” que l’UPE06 tient ainsi à faire passer en appelant à la mobilisation, lundi 15 décembre entre 12 et 14 heures sur la place Garibaldi à Nice.
L’union patronale veut mettre au cœur du débat 5 priorités essentielles pour le redressement de l’économie française :
- Stop au délire fiscal qui décourage l’investissement et l’emploi
- Redonner du pouvoir d’achat par la création de valeur et le travail
- Simplifier l’administratif pour libérer l’initiative et encourager l’entreprenariat
- Réduire la dépense publique
- Donner de l’espérance à notre jeunesse
Ce rassemblement exceptionnel devrait avoir de l’ampleur. Avec le soutien de 17 fédérations, c’est une mobilisation économique et citoyenne forte qui est attendue lundi à Nice. Une mobilisation dans le calme et sans blocage, est-il précisé pour appeler à la responsabilité, à la cohérence et au courage.