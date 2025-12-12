Fermer le menu
12 décembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Les patrons azuréens mobilisent lundi face au “délire fiscal”

Suite à l’aggravation de la situation budgétaire du pays et à des débats parlementaires souvent confus, axés sur une augmentation de la pression fiscale des entreprises, l’UPE monte au créneau et appelle à la mobilisation lundi 15 décembre à midi sur la place Garibaldi à Nice.

Au vu de la situation économique et budgétaire de notre pays et des débats parlementaires actuels, les patrons des Alpes Maritimes sonnent le tocsin et appellent à un sursaut collectif. C’est le message des entreprises et de “la France qui travaille” que l’UPE06 tient ainsi à faire passer en appelant à la mobilisation, lundi 15 décembre entre 12 et 14 heures sur la place Garibaldi à Nice.

L’union patronale veut mettre au cœur du débat 5 priorités essentielles pour le redressement de l’économie française :

  • Stop au délire fiscal qui décourage l’investissement et l’emploi
  • Redonner du pouvoir d’achat par la création de valeur et le travail
  • Simplifier l’administratif pour libérer l’initiative et encourager l’entreprenariat
  • Réduire la dépense publique
  • Donner de l’espérance à notre jeunesse

Ce rassemblement exceptionnel devrait avoir de l’ampleur. Avec le soutien de 17 fédérations, c’est une mobilisation économique et citoyenne forte qui est attendue lundi à Nice. Une mobilisation dans le calme et sans blocage, est-il précisé pour appeler à la responsabilité, à la cohérence et au courage.

 

