Le Pavillon Bleu 2025 pour 28 plages azuréennes et 7 ports mais...

Rassurant évidemment le Pavillon bleu qui flotte sur une plage. Ce drapeau, qui a fêté hier ses 40 ans au Lavandou en dévoilant les plages et ports lauréats 2025, est un label de qualité reconnu et un gage de confiance pour les baigneurs. Il garde toute son aura et sa notoriété même si, depuis quelques années, une autre voix se fait entendre, moins flatteuse, celle de l'association Eau et Rivières de Bretagne (ERB) qui publie elle aussi un référencement national de l'état sanitaire des plages. Un classement qui n’est pas officiel, mais commence à faire référence et se trouve beaucoup moins généreux notamment pour les plages azuréennes. (Photo DR : les belles plages niçoises).

28 plages azuréennes labellisées contre 15 l'an dernier

En ce qui concerne le Pavillon bleu 2025, il est accordé à 28 plages azuréennes. Cannes pourra aligner 9 pavillons, Nice en portera 8 et Antibes 4. A noter une belle progression, signe d’une amélioration de la qualité des eaux. L'an dernier, en 2024, un net recul avait été marqué avec seules 15 plages azuréennes labellisées contre 20 en 2023.

Cette année, il y donc 28 lauréats. Les voici.

Antibes : Antibes-les-Pins Est, Antibes-les-Pins Ouest, Fontonne Est, Fontonne Ouest, Fort Carré, Les Groules, Marineland

: Antibes-les-Pins Est, Antibes-les-Pins Ouest, Fontonne Est, Fontonne Ouest, Fort Carré, Les Groules, Marineland Cannes : Bijou, Chantiers navals, Font de Veyre, Gazagnaire, Ile Sainte Marguerite Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, Midi, Moure Rouge, Riou, Rochers de la Bocca, Saint Georges, Sud Aviation, Trou (Roubine).

: Bijou, Chantiers navals, Font de Veyre, Gazagnaire, Ile Sainte Marguerite Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, Midi, Moure Rouge, Riou, Rochers de la Bocca, Saint Georges, Sud Aviation, Trou (Roubine). Nice : Bambou, Blue Beach, Carras, Castel, Forum, Galion, Poincaré, Saint Hélène.

Les ports Pavillon Bleu 2025

Le Pavillon bleu reconnaît aussi la qualité des eaux portuaires et les ports les plus respectueux de l'environnement. Une progression aussi dans les Alpes-Maritimes, avec 7 ports qui pourront le faire flotter au vent contre 6 en 2024 et 5 l'année précédente.

Les ports labellisés 2025 : Port Camille Rayon de Golfe Juan ; Port de La Napoule à Mandelieu ; Port de Marina Baie des Anges ; Port de plaisance de Cap d’Ail ; les trois ports de Cannes, le Port du Moure Rouge, la Marina du Vieux Port de Cannes et le Port Pierre Canto.

Un classement EBR beaucoup moins flatteur

Ce n'est pas exactement la même musique que diffuse l'association bretonne. Sur la carte du classement qu' elle a publié début mai sur son site Labelleplage.fr, il y a beaucoup moins d’élus et quelques plages carrément “noires”.

Les meilleurs sites d’ERB se retrouveront à Cannes avec les plages des Iles de Lérins qui font partie des trois plages “recommandées” dans les Alpes-Maritimes avec celle de l'hippodrome de Cagnes-sur-mer. Une vingtaine de plages sont considérées comme “peu risquées” mais beaucoup d’autres sites sont estampillés “déconseillés”, voire à éviter (point rouge sur la carte ci-dessous). Sans parler des quatre points noirs dont les sites à problèmes de Saint-Laurent du Var à la sortie du fleuve. Qui croire entre Pavillon Bleu et ERB ?