Pavillon Bleu en recul sur la Côte : cinq plages l’ont perdu

Il y aura moins de pavillons bleus qui flotteront sur les plages azuréennes cet été. Attribués récemment, le précieux label qui signale les plages les plus vertueuses en matière de tourisme durable est cette année en sérieux recul sur Nice et Cannes. Il y avait l’an dernier 20 plages labellisées. Il n’y en a plus que 15 cette année. Côté port, la Côte d’Azur s’en sort beaucoup mieux avec un port supplémentaire labellisé : la Marina du Vieux Port de Cannes. De cinq, la Côte passe à six ports Pavillon Bleu. (Photo WTM : plage de Cannes Croisette).

Côté plages, c’est Nice qui a reculé le plus. Sur Nice, trois plages vont baisser le Pavillon : la plage du Castel, Bluebeach et la plage du Forum. Ces deux dernières plages avaient obtenu le label l’an dernier et ne l’auront donc conservé qu’un an. Seule plage niçoise qui a gardé son pavillon bleu : Sainte-Hélène sur la Promenade des Anglais.

A Cannes, l’association Teragir qui décerne les pavillons selon des critères bien précis, n’a pas labellisé cette année deux plages qui se trouvent dans la continuité de la plage du Midi, en allant vers Cannes la Bocca/Mandelieu la Napoule: celle de la Nadine et celle de Sud Aviation à hauteur de Thales Alenia Space.

En France en 2023, plus de 95 % des sites labellisés l’an passé ont renouvelé leur engagement et le palmarès Pavillon Bleu compte 406 plages et 105 ports de plaisance labellisés.