Pays de Grasse : la Place de l’ESS au Forum Emploi et Entrepreneuriat

La place de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) est au coeur du Forum Emploi Et Entrepreneuriat du Pays de Grasse qui aura lieu vendredi 14 mars, de 9 à 12 heures, à l'Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne à La Roquette-Sur-Siagne. Il regroupera associations, mutuelles, coopératives, fondations, entreprises commerciales agréées “Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale” -ESUS- qui représentent 11% de l’emploi privé, tous secteurs d'activités confondus. Plus de 40 entreprises et partenaires seront présents avec des offres d'emplois et de bénévolat ainsi que plus d'une dizaine d'acteurs spécialistes de la création d'entreprise dans l'ESS. L’occasion d’aller à la rencontre de CRESS PACA, Jardins Valeurs Solidaires, ABI06, Harpèges, Az'Up, Initiatives Terre d'Azur, Couveuse Innovation, Repair Café Pays de Grasse, ADMR... Entrée libre et gratuite.