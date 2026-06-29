Après une première année de concertation, le projet Interreg PAYSAGE+ Aimable sur un tourisme lent transfrontalier prend forme entre Piémont, Ligurie et Côte d'Azur autour de 5 thématiques stratégiques : activités outdoor, bien-être, gastronomie, tourisme familial et accessibilité. Une nouvelle étape est engagée avec le lancement d’un club produit.

Projet européen Interreg, PAYSAGE+ Aimable ambitionne de construire une nouvelle offre touristique transfrontalière, basée sur un tourisme lent, durable et accessible sur un territoire de 3.500 km² regroupant 191 communes entre les provinces de Coni, d'Imperia et les Alpes-Maritimes. L'objectif : faire du paysage un véritable levier d'attractivité, en structurant l'offre autour de cinq thématiques stratégiques : activités outdoor, bien-être, gastronomie, tourisme familial et accessibilité. La conférence “Des territoires qui se rencontrent : le tourisme slow de PAYSAGE+ AIMABLE prend forme”, qui s'est tenue aujourd’hui 29 juin à la Chambre de Commerce des Rivières de Ligurie à Imperia, a permis de présenter ce projet transfrontalier et de dresser le bilan de la première année. Un projet porté par l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, chef de file, aux côtés de partenaires italiens et français (dont la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française ou la Région Ligurie). (Photo DR : lors de la présentation du projet à Imperia).

Cette première phase s'est appuyée sur une vaste démarche de concertation : sept ateliers participatifs organisés à Menton, Cortemilia, Nice, Mondovì, Mombasiglio, Ormea et Imperia ont réuni 472 participants en douze temps d'échanges, complétés par une enquête territoriale recueillant 1 096 réponses. Ce travail a révélé une identité commune forte autour de la nature, des paysages et de la qualité de l'accueil, mais aussi des axes d'amélioration partagés : une information touristique parfois insuffisamment claire, des expériences encore peu structurées ou difficiles à réserver, et un besoin de standards communs entre mobilité, hébergement, restauration et activités.

La conférence a marqué le lancement officiel du Club Produit PAYSAGE+ Aimable, destiné aux hébergements et restaurants traditionnels du territoire. Les établissements pourront y adhérer selon des spécialisations (outdoor, vélo et cyclotourisme, tourisme familial ou gastronomie) en respectant des critères précis : réservation sans durée minimale et équipements dédiés aux cyclotouristes pour les uns, valorisation des produits locaux et des circuits courts pour les autres. En parallèle, un appel à manifestation d'intérêt s'adresse aux guides, opérateurs d'activités outdoor et de bien-être, producteurs locaux, domaines viticoles, musées et tour-opérateurs, qui rejoindront le réseau du projet sans adhérer formellement au Club, en bénéficiant de formations, de visibilité numérique et d'actions de promotion internationale.

Les candidatures et manifestations d'intérêt restent ouvertes jusqu'au 24 août 2026. Le programme se poursuivra dès l'automne avec des formations pour les opérateurs adhérents, avant le déploiement, à partir de 2027, de supports promotionnels, d'educational tours, d'un Buy Workshop franco-italien dédié au tourisme lent, de voyages de presse et de l'événement Trail Plus Aimable.