Le Pdg de Tiffany & Co et la Country Manager de LinkedIn au “board” de SKEMA

SKEMA poursuit le renforcement de sa gouvernance. La Business School née à Sophia Antipolis avait ainsi annoncé une double nomination stratégique mi mars (Sophie Gay, directrice de la Student Experience et Sylvie Jean, directrice du programme Grande École). Pour renforcer son ancrage dans le tissu économique, elle a fait rentrer dans sa gouvernance deux personnalités de renom et par ailleurs diplômés de l'école : Fabienne Arata-Camps, Country Manager de LinkedIn France, et Anthony Ledru, Président et CEO de Tiffany & Co. Ces nominations viennent renforcer l’ambition de l’école d'être toujours plus connectée aux réalités du monde professionnel et aux enjeux de demain. (Photo DR : Anthony Ledru et Fabienne Arata-Camps).

Anthony Ledru : un grand expert du secteur du luxe

Diplômé de SKEMA en 1995, Anthony Ledru est aujourd’hui une figure incontournable de l’industrie du luxe. Actuellement Président et Directeur Général de Tiffany & Co à New York, il possède vingt ans d’expérience dans ce secteur. Ayant occupé des postes stratégiques chez Cartier, Harry Winston, Louis Vuitton et Tiffany & Co, il mettra son expertise au service de l’école pour anticiper les transformations de l’industrie du luxe et adapter la formation aux besoins du marché.

"Rejoindre le board de SKEMA est une suite logique de mon attachement à l’école et de ce qu’elle m’a apporté tout au long de mon parcours. Je suis avec attention les promotions d’étudiants du MSc Global Luxury & Management que j’accueille chaque année au sein de Tiffany & Co à New York. Je compte apporter ma vision business et mon expérience pour préparer les futurs managers aux réalités du secteur. Il est aussi fondamental pour une grande marque comme Tiffany d’être en connexion permanente avec les étudiants qui seront demain les managers que nous recruterons."

Fabienne Arata-Camps : une vision stratégique du monde du travail et leader engagée

Diplômée de SKEMA en 1988, Fabienne Arata-Camps s’est imposée comme une figure clé du numérique et du conseil en gestion des talents. Aujourd’hui Country Manager de LinkedIn France, elle pilote également les relations commerciales avec le secteur académique et gouvernemental pour la région EMEA et l’Amérique Latine.

Avant de rejoindre LinkedIn en 2017, elle a bâti une carrière solide notamment chez Colombus IT, IBM et ManpowerGroup, développant une expertise reconnue dans les nouvelles technologies et le capital humain. Au-delà de son rôle stratégique, elle mène un combat contre les déterminismes sociaux, œuvrant à une plus grande inclusion dans le monde du travail. Elle a notamment fondé au sein de LinkedIn “L’Alliance, Un réseau pour tous“, une initiative qui réunit des entreprises et des acteurs de l’économie sociale et solidaire pour sensibiliser le plus grand nombre à l’importance du réseau et pour aider les personnes en recherche de poste à accéder à des opportunités professionnelles.

Administratrice indépendante, elle siège au Conseil d’Administration et au Comité d’Audit de Fimalac, confirmant ainsi son engagement dans la gouvernance des entreprises. "Rejoindre les instances de SKEMA est une évidence pour moi. Mon parcours professionnel et mes responsabilités actuelles chez LinkedIn me permettent d’avoir une vision unique sur l’évolution du marché du travail et les questions d’inclusion et de diversité. Observer et anticiper les métiers de demain est essentiel pour une école comme SKEMA qui forme 11.000 étudiants et les prépare aux transformations profondes du monde professionnel."

Une gouvernance pour les enjeux de demain

Aux côtés d’Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA, l’école présidée par Jean-Philippe Courtois (SKEMA 1983) s’appuie sur des experts issus de secteurs stratégiques pour orienter ses développements futurs. L’arrivée de ces deux nouveaux membres s’inscrit dans une ambition globale : anticiper les grandes mutations économiques et sociétales. “Nous nous réjouissons de l’arrivée de ces deux personnalités emblématiques au sein du board. SKEMA poursuit ainsi son engagement pour une formation en phase avec les réalités du monde professionnel, formant des managers visionnaires et prêts à relever les défis d’un monde en constante évolution” soulignent Alice Guilhon et Jean-Philippe Courtois.