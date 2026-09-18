Avec une dizaine de bateaux, les pêcheurs azuréens ont bloqué hier matin le port de Nice pour dénoncer un “ras-le-bol général” face à la hausse du gazole, au poids des charges et à une dégradation des conditions économiques de la pêche artisanale méditerranéenne.

Ce n’était pas arrivé depuis plus d’une vingtaine d’années. Hier, jeudi, au petit matin, les marins-pêcheurs azuréens ont bloqué l’entrée du port de Nice avec une une dizaine de bateaux reliés entre eux pour dénoncer principalement une hausse du gazole mettant, selon eux, en péril la rentabilité de leurs sorties en mer. Mais leur mot d’ordre dépasse la seule hausse ponctuelle : ils dénoncent un "ras-le-bol général" face à la hausse du gazole, au poids des charges et à une dégradation des conditions économiques de la pêche artisanale méditerranéenne.

L’action a été levée en début d’après-midi, dans l’attente d’engagements gouvernementaux obtenus à Paris sur une aide carburant relevée de 25 à 35 centimes par litre et appelée à évoluer avec les cours. Entre temps, un ferry Corsica Ferries en provenance de Corse, n’a pas pu accoster et a dû être dérouté sur Savone en Italie. Le port de Nice qui accueille à la fois plaisance, liaisons maritimes et escales, a été rouvert vers le début de l’après-midi.