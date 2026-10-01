Organisé le 8 octobre dans le cadre des "RDV de l'emploi en Pays de Grasse", le forum réunira à Pégomas des entreprises locales de l'industrie, du commerce et des services à la personne, en pleine semaine régionale dédiée aux métiers du commerce.

Le jeudi 8 octobre, de 9h à 12h, la salle Mistral de Pégomas (114, avenue Frédéric Mistral) accueillera le forum "Objectif emploi", organisé dans le cadre des "RDV de l'emploi en Pays de Grasse". Tout au long de la matinée, demandeurs d'emploi, étudiants, salariés en reconversion ou simples curieux pourront rencontrer des entreprises locales qui recrutent dans différents secteurs, notamment l'industrie, le commerce et les services à la personne, échanger avec des professionnels et obtenir des conseils pour faire avancer leur projet. CDI, CDD, contrats en alternance, temps plein ou partiel : les organisateurs invitent les visiteurs à venir munis de leur CV pour postuler directement sur les stands.

Le rendez-vous s'inscrit dans la semaine thématique consacrée par France Travail aux métiers du commerce, qui propose 75 événements dans toute la région. Un secteur qui emploie 267 800 salariés en Provence-Alpes-Côte d'Azur et génère 23 810 projets de recrutement par an, avec des opportunités accessibles avec ou sans diplôme comme en reconversion. Job datings, forums, recrutements immersifs ou sans CV rythment cette semaine, qui met aussi l'accent sur les nouvelles pratiques du commerce, influencées par l'IA, la digitalisation des points de vente et l'évolution des comportements des consommateurs.