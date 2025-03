Pénétrante Cannes-Grasse : inauguration de l’échangeur de la Paoute

C’est l’aboutissement d’un énorme chantier départemental destiné au désenclavement du sud et de l'est de Grasse : l’échangeur de la Paoute (création d’une liaison entre la Pénétrante Cannes-Grasse et le giratoire de la Paoute à hauteur de l’hypermarché Auchan) sera inauguré vendredi 14 juin à 14h30 (et ouvert à la circulation à partir de 18 heures). La ville de Grasse et son agglomération souffrent d’un enclavement routier et le carrefour en débouché de la Pénétrante atteint régulièrement son seuil de saturation. Ce nouvel échangeur va fluidifier le trafic routier en direction des zones d’activités économiques, commerciales et éducatives situées à l’Est de Grasse, désengorger le trafic du carrefour des Quatre Chemins, améliorer la traversée de Mouans-Sartoux ainsi que l’accessibilité aux quartiers Est et Sud-Est de Grasse. Un aménagement routier d’ampleur (25 M€ d’investissement) dont la mise en service était attendue.

Dans la foulée de l’inauguration de l’échangeur, l’ensemble des personnalités n’aura pas à aller très loin pour participer à 16 heures au lancement des travaux de solarisation du site sportif de la Paoute. Géré par la société All In Sport, ce site aligne des terrains de tennis, des pistes de padel et un restaurant. Pour répondre à la forte demande et à l’explosion du padel, 4 nouvelles pistes sortiront de terre d’ici la fin de l’année 2024 avec une toiture permettant de jouer même en cas de météo défavorable. Cette structure de 1.200 m2 sera notamment dotée de panneaux solaires. 1.200 m2 supplémentaires seront également installés sur la toiture du bâtiment des terrains de tennis couverts déjà existants. Au total, ce sont 2.400 m² de panneaux photovoltaïques qui seront mis en place sur le site sportif pour une production annuelle estimée à 630 MWh.