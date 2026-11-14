"Persistances et oublis " : Monaco interroge la mémoire de la scénographie

Organisé par le Pavillon Bosio, le colloque réunira les 3 et 4 décembre au Théâtre des Variétés scénographes, chercheurs et conservateurs autour de la transmission et de la réinvention des décors de spectacle.

Où vont les scénographies quand le spectacle prend fin ? C’est la question posée par le 17e colloque du Pavillon Bosio, l’École supérieure d’arts plastiques de la Ville de Monaco, qui se tiendra les 3 et 4 décembre au Théâtre des Variétés. Depuis le début du XXIe siècle, le spectacle vivant multiplie les reprises, citations, hommages et reconstitutions, à l’image des travaux de Boris Charmatz, Jérôme Bel ou Fanny de Chaillé. Le colloque part d’une hypothèse : la scénographie serait l’un des éléments les plus persistants d’une œuvre scénique. Elle survit à travers les croquis, maquettes, photographies et captations, mais aussi à travers les souvenirs et les récits qui circulent, et nourrit de nouvelles créations.

Sous la coordination scientifique d’Ondine Bréaud-Holland et Laure Fernandez, ces journées réuniront notamment les scénographes Sylvie Kleiber, Wolfgang Menardi, Markus Selg et Małgorzata Szczęśniak, le metteur en scène Philippe Quesne (en ligne), Laurence Decobert, conservatrice en cheffe au département des Arts du spectacle de la BnF, ainsi que des universitaires de Rennes 2 et de Lyon 2. Elles examineront comment la mémoire scénographique se transmet, se réapproprie, et parfois s’efface volontairement. Le colloque bénéficie du soutien du Gouvernement princier, du ministère français de la Culture et d’Artcena.