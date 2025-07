Philippe Tabarot pour le 20 anniversaire de la réouverture de la ligne Cannes-Grasse

La réouverture de la ligne de trains Cannes-Grasse s’est faite il y a 20 ans ! Après dix ans d’interruption, cette ligne de 19,2 km, mise en service en 1871, a été réouverte au public en 2005. Ce 20ème anniversaire sera fêté lundi 7 juillet en présence du ministre des Transports, Philippe Tabarot. Il célébrera à Grasse et Mouans-Sartoux les 20 ans de la réouverture de cette infrastructure essentielle pour la desserte ferroviaire entre le littoral et le Pays Grassois, aux côtés des élus du territoire et de Christophe Fanichet, Pdg de SNCF Voyageurs.

La délégation prendra le TER ZOU en gare de Grasse à 11 h et dévoilera en gare de Mouans-Sartoux une plaque célébrant les 20 ans de la réouverture. A l’occasion de ce déplacement dans les Alpes-Maritimes, le ministre inaugurera également au Cannet le nouveau parc de stationnement René Vietto, soutenu par l’Etat, qui va permettre d’offrir plus d’une centaine de places supplémentaires aux automobilistes de l’éco-quartier de Rocheville.