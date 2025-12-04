Philippe Tabarot à l’inauguration du nouveau parvis de la gare de Beaulieu-sur-mer

De l’avantage d’avoir un ministre azuréen, attentif au développement du transport sur le territoire. Philippe Tabarot, ministre des Transports, se rendra ainsi ce vendredi 5 décembre à Beaulieu-sur-Mer pour inaugurer à 16h30 le nouveau parvis de la gare SNCF. La requalification du parvis s’inscrit dans la transformation de la gare portée par l’Etat, la Région, la Métropole Nice Côte d’Azur, en lien étroit avec la commune et SNCF Gares & Connexions, afin d’améliorer l’accueil des voyageurs et l’accessibilité du site. La gare de Beaulieu-Sur-Mer accueille près de 690.000 usagers par an et constitue un point de passage majeur de la Côte d’Azur.

Le ministre participera ensuite au lancement des illuminations de Noël de la commune sur le parvis de la gare, aux côtés des élus et du public.