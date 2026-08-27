“Philippe Tabarot pris dans des salades niçoises”, titre le “Canard Enchaîné“ dans son édition du mercredi 26 août. Le célèbre palmipède revient sur le conflit qui oppose deux personnalités politiques azuréennes : le ministre des Transports LR Philippe Tabarot et le nouveau maire de Nice UDR, Eric Ciotti. Et d’expliquer que, dans la préparation des sénatoriales de fin septembre, si Philippe Tabarot, ancien sénateur, avait déclaré devoir renoncer à se présenter pour éviter d’interférer avec ses fonctions ministérielles, il ne s’agissait pas là de la véritable raison. Pour le canard, “Eric Ciotti, qui s’est donné pour objectif de le faire battre, est en passe de réussir son pari : son alliance avec le RN enlève toute chance à Tabarot d’être élu sur la liste LR conduite par la sénatrice sortante Dominique Estrosi-Sassone. Laquelle garde un (petit) espoir de retrouver son poste de sénatrice”. Et de conclure insidieusement : ”mieux que son ex à la mairie de Nice ?”