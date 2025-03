Phyt’Arom à Grasse : les fleurs au service de notre santé

Quelle est la place de la phyto-aromathérapie dans la médecine intégrative ? Comment maîtriser les risques ou les tensions entre thérapie et bien-être ? Ce sont des questions qui seront abordées par le congrès international Phyt’arom Grasse qui aura lieu les 27 et 28 septembre au Palais des Congrès de Grasse. Ce sera sa 21ème édition. (Photo DR).

Dédié à l’aromathérapie et à la phytothérapie depuis sa création, ce rendez-vous professionnel s’intéresse depuis 2017 plus spécifiquement aux applications en milieu médical et hospitalier, où elles s’imposent désormais comme thérapeutiques à part entière. Guidé par une approche scientifique rigoureuse, l’événement s’attache à présenter les dernières recherches et études cliniques, avec le concours d’experts reconnus. Cette année, la dimension internationale sera particulièrement forte avec des intervenants venus d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni, d’Autriche, du Canada et de Roumanie.

Lors des différentes conférences, il sera traité des questions d’actualité comme la prise en compte de l’intelligence artificielle ou du développement durable. Les apports de l’aromathérapie et de la phytothérapie seront également évalués au regard de thématiques plus spécifiques telles que la santé intestinale, la ménopause, les mycoses cutanées, l’accompagnement des soins contre le cancer ou des personnes âgées en EHPAD… et bien d’autres encore...A noter parmi les intervenants et les membres du comité scientifique, des représentants locaux comme Isabelle Sogno-Lalloz, praticienne Bien-Etre et Aromathérapeute installée à Sophia Antipolis, formatrice, intervenante sur le réseau “douleur/soins palliatifs” Alpes-Maritimes Ouest.