Pic de pollution : transport en commun gratuit ce lundi sur la Métropole

Il n’y a pas que la canicule. La Côte d’Azur est touchée également aujourd’hui, lundi 12 août, par un pic de pollution de niveau 1. La Métropole a aussi annoncé, dès hier, la mise en place pour ce lundi de la gratuité des transports en commun sur l’intégralité du réseau Lignes d’Azur et sur toute la métropole.

D’autre part, le stationnement ne sera pas contrôlé uniquement à Nice. Autant dire qu’il sera gratuit. “Nous appelons, pour agir à notre échelle, les habitants et visiteurs à limiter au maximum leurs déplacements et à privilégier les transports en commun et le covoiturage s’il n’y a pas d’autres solutions”, a souligné dans un communiqué Christian Estrosi, président de la Métropole.