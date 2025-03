Nice Start(s) Up co-organise avec Bouge ta Boîte, un événement Pic-Mixte sur le thème “La mixité en entreprise: levier de performance économique?“ jeudi 21 mars de 12h à 14h30 au Sundesk Nice Arenas (immeuble Unity, 6ème étage) 4 chemin de L’Arenas. Au programme huit intervenants partageront leurs témoignages et visions autour de la mixité en entreprise : Julie Bodin, Jean-Charles Chemin, Mallaury Lopez, Delphine Garcia, Yohan Aimard, Delphine Fantoba, Maewenn Drean et Karine Arneodo.