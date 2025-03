Pierre Ippolito et Julien Maubert dans le Choiseul 100 des jeunes décideurs

Deux Azuréens, Pierre Ippolito, 35 ans, DG du Groupe Ippolito, et Julien Maubert, 37 ans, directeur de la division Ingrédients et développement durable du groupe grassois Robertet, font partie du Choiseul 100 de 2024 publié en fin de semaine dernière. Pierre Ippolito y tient la 46ème position et Julien Maubert la 87ème. Ce classement liste les 100 leaders économiques français de demain (la génération des moins de 40 ans). Il se présente à la fois comme un document d’intelligence économique et une photographie du monde économique français. Créé en 2012, il s’est pérennisé autour d’un objectif : promouvoir certains profils comme des atouts économiques du pays ; et ainsi valoriser les jeunes talents qui, réunis, “font génération”.