Pierre Ippolito, la nouvelle génération des entrepreneurs azuréens

Entré dans le Top Cent de Choiseul qui liste les cent dirigeants français de moins de 40 ans les plus prometteurs, Pierre Ippolito a su donner une nouvelle impulsion au groupe familial fondé par son grand-père en 1968 et a fait souffler un vent nouveau à la tête de l’UPE 06. Au niveau national, il a été nommé hier membre du conseil exécutif du MEDEF. A travers son regard de spécialiste de l'image, Dominique Perron Rousset a dessiné un portrait “décalé” de celui qui représente la nouvelle génération des entrepreneurs azuréens. Voici son texte.

L’environnement

Pierre Ippolito agréable et souriant, vient me rejoindre dans son vaste bureau chaleureux et me souhaite la bonne année.

Espace de travail surplombé de nombreux dossiers, grande table de réunion, important fauteuil club cosy en cuir fauve, meubles modernes et nombreuses photos de famille : le ton est donné.

Nous sommes dans le bureau d’un homme qui va vite mais qui prend soin du confort de ses “hôtes”.

L’image de Pierre Ippolito et de son entreprise

Au sein de votre Groupe, auprès de vos collaborateurs, comment pensez-vous être perçu ?

Côté positif ?

Entrepreneur, jeune et dynamique.

Je pense que l’on me sent proche des gens, à la fois dans la relation personnelle et en même temps très accessible.

Tous les collaborateurs du groupe ont accès à mon numéro de téléphone personnel, ils peuvent m’appeler à tout moment.

Ce que la plupart du temps ils ne font pas d’ailleurs !

Côté moins positif ?

Quelqu’un qui pousse au changement, qui innove un peu trop vite et qui fait passer l’innovation avant la stabilité.

Mais comment êtes-vous, en réalité ?

Je suis un entrepreneur.

Je ne me satisfais pas de ce que j’ai ou de ce que je fais, à l’opposé d’un chef d’entreprise qui peut se contenter de sa réussite sans chercher à l’améliorer.

J’essaye aussi de rechercher la justice avant toutes choses et l’intérêt collectif avant les intérêts individuels, y compris le mien.





Souhaiteriez-vous vous améliorer et dans quel(s) domaine(s) ?

Oui, dans les process et l’organisation pour gagner en sérénité et en efficacité au niveau de mes équipes. C’est le plus important, pour moi, dans un monde en perpétuel mouvement.

Auprès de vos clients

Quelle image a votre entreprise, à votre avis ?

Une entreprise historique qui fait partie de l'écosystème depuis de nombreuses années avec toujours une volonté : la qualité de service. Je pense que nous sommes reconnus dans ce sens.

Quelle amélioration, selon vous, est à apporter ?

Nous ne sommes jamais assez à l’écoute des besoins des clients, les besoins d’aujourd’hui ne sont pas forcément ceux d’hier ou de demain. Il est important de se remettre toujours en question sur l’offre que nous apportons à nos clients surtout lorsque nous sommes en position de leader.

Rencontrez-vous des clients, si oui, comment vous perçoivent-ils ?

Oui, je rencontre encore nos clients car c’est vraiment important pour moi, pour garder le lien et la proximité avec mon territoire.

Le fait que vous soyez le président de l’UPE06, le regard de vos clients sur vous a-t-il changé ?

Cela a pu changer pour certains, je l’ai constaté, il a eu peut-être eu “une pointe” supplémentaire de considération mais rien de révolutionnaire 😊 dans la relation…





Auprès de vos pairs

Quelle image, les autres dirigeants d’entreprises, ont-ils de vous ?

Cela évolue en permanence car j’évolue moi-même constamment et j’espère avoir plutôt une image de “bon entrepreneur dynamique”.





Qu’aimeriez-vous changer ?

Plus on est sur le devant de la scène, plus on enchaîne les succès, les réussites et plus on a des détracteurs, des jaloux et des malhonnêtes intellectuels.

Continuer son chemin…

Et vous Pierre Ippolito, quels sont vos forces et atouts ?

Je suis un homme de conviction, passionné et attaché viscéralement à ma région





A titre personnel, qu’est-ce qui vous donne envie d’aller plus loin ?

De faire bouger les choses, dans la mesure du possible de faire grandir les gens et mon territoire du mieux que je le peux.





Au sein de l’entreprise familiale créée par votre grand-père Joseph Ippolito en 1968, comment vous y êtes-vous pris pour “vous faire un prénom” ?

Je me suis toujours efforcé de mettre en avant l’humilité et l’exemplarité. En tant qu’homme passionné cela n’a pas été très difficile 😊. En fait, me faire un prénom n’a jamais été pour moi un objectif en soi, mon nom me suffit parfaitement. De temps en temps on m’appelle encore par un autre prénom et cela me fait sourire.





Parcours de l’entreprise

Quels ont été les critères guidant l’évolution du choix des secteurs d’activités de votre groupe ?

Dans un premier temps, nous avons continué à nous développer dans notre secteur historique qui est l’automobile.

Dans un deuxième temps, le fil conducteur a été “tout ce qui fait et a un sens” dans notre territoire. A la fois un besoin non satisfait ou un potentiel important dans notre région. En termes d’emploi, de clients suivant les opportunités avec un fort impact dans nos cinq domaines d’activités (automobile, industriel, tourisme, immobilier, énergie).



Comment arrivez-vous à concilier une série d’innovations performantes et une politique sociale efficace ?

L’un ne va pas forcément avec l’autre, malheureusement. Ce qui nous nous permet de travailler sur les deux sujets de façons parallèles : le fait d’être une entreprise familiale pour le social, c’est donc naturellement dans notre ADN ; l’innovation, la volonté de faire bouger les lignes et d’être précurseur.

L’histoire familiale me permet d’être à l’aise dans la première thématique et mon caractère plutôt “visionnaire”, me permet de me positionner sur la deuxième thématique de façon naturelle.

Par exemple ?

Pour notre personnel, par exemple, nous avons mis en place des prêts avec facilité de remboursement. Nous les accompagnons également durant les évènements de leur vie (naissance, décès, mariage, maladie, …).

Pour leur faciliter l’accès au logement, nous investissons dans des appartements et leur proposons des loyers abordables.

En termes d’innovation, nous utilisons désormais des véhicules électriques ainsi que des bornes de recharge. Sans oublier notre implication et notre investissement dans des startups.





Questions d’actualité

Après le ressaut de 2023 et la conjoncture incertaine de 2024, comment voyez-vous l’évolution et la marche en avant de votre entreprise, et de façon plus générale, dans les mois qui viennent ?

Le monde économique est de plus en plus cerné d’inconnues, il faut l’accepter. L’avantage d’être diversifié nous permet d’être confiants et de limiter les risques dans ce monde qui est le nôtre. Si nous élargissons au monde des entreprises, la vision sociétale à long terme est gage de succès et de pérennité. J’ai envie de citer en exemple l’entreprise Michelin mais nous pouvons citer également de nombreuses ETI familiales.





LE QUESTIONNAIRE DE PROUST

Le principal trait de mon caractère : engagé et passionné

engagé et passionné Mon principal défaut : impatient

impatient Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : la fidélité

la fidélité Mon rêve de bonheur : du temps, du temps, du temps !

du temps, du temps, du temps ! La couleur que je préfère : orange

orange La fleur que je préfère : le strelitzia

le strelitzia Mes auteurs favoris : Bernard Werber

Bernard Werber Un livre que j’ai beaucoup aimé : le mystère des Dieux

le mystère des Dieux Mes compositeurs préférés : Richard Wagner

Richard Wagner Mon peintre favori : Marc Chagall

Marc Chagall Ce que je déteste par-dessus tout : la malhonnêteté intellectuelle

la malhonnêteté intellectuelle Ma valeur préférée : l’humilité

l’humilité Qu’aimeriez-vous avoir réussi dans votre vie ? : d’avoir réussi à avoir un impact positif sur notre territoire et sa population

d’avoir réussi à avoir un impact positif sur notre territoire et sa population A ce jour, qu’auriez-vous aimé changer dans votre vie ? : Je n’ai pas de regret





Les impressions de DPR

Ce que j’ai apprécié

Son fort attachement à notre région

Son dévouement

Sa volonté d’aller toujours de l’avant

Le grand mur végétalisé à l’espace accueil de l’entreprise…