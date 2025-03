Pierre Ippolito nommé membre du conseil exécutif du Medef

Président de l’UPE 06 depuis 2022, Pierre Ippolito a été nommé membre du conseil exécutif du MEDEF à l’occasion de l’assemblée générale du Mouvement des entreprises de France qui a entériné hier le renouvellement du conseil exécutif de l’organisation. Directeur Général du Groupe Ippolito, il a fait bouger l’entreprise familiale créée en 1968 et l’a diversifiée (automobile, industrie, immobilier, tourisme, énergie…). A la tête de l’UPE 06, il a pris le relais de Philippe Renaudi et s’est intéressé tout particulièrement à l’aménagement du territoire, à la transition écologique territoriale, à la montée en puissance des PME et à l’entreprise inclusive, thème des dernières Entreprenariales.