Pionnier de l'économie circulaire, Leasecom ouvre une agence physique à Nice

Spécialisée dans le financement locatif d'équipements professionnels et créatrice du Leasing Circulaire®, Leasecom a récemment ouvert une agence physique à Nice au cœur du pôle affaires de la Promenade des Anglais. Active sur la région depuis 2011, elle y compte déjà 76 partenaires et y réalise un Chiffre d'Affaires de 7 M€. L’entreprise propose des solutions de financement locatif d’équipements aux professionnels sur plus de 20 marchés, allant de l’informatique, au CHR, à la sécurité, au BTP ou encore au médical.

En renforçant la proximité, Sonia Colas, Directrice de l’agence niçoise, souhaite d'ici la fin 2023 augmenter de 20% le volume de clientèle et monter le CA à 10 M€. Le “plus” de Leasecom tient dans son Centre Technique de Reconditionnement. Grâce à lui, l'entreprise est en mesure de récupérer les équipements en fin de contrat et de les traiter de manière responsable, en les réutilisant, les réemployant ou les recyclant. Cette approche circulaire permet à Leasecom de sensibiliser son écosystème à la responsabilité environnementale et de contribuer à l'économie des matières premières, avec une économie annuelle de 164 tonnes de matières premières liées à la production de matériels informatiques.