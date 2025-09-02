Place de l’emploi : deux rendez-vous en septembre

La Place de l’emploi clôture sa tournée 2025 avec 2 étapes en septembre. À chaque étape, cet événement itinérant, organisé en partenariat avec les acteurs du Réseau pour l'emploi tels que les Missions Locales et Cap emploi, vise à rapprocher les demandeurs d’emploi des entreprises locales. Gratuites et ouvertes à tous, elles permettent à chaque participant, quel que soit son profil ou son parcours, de bénéficier d’un accompagnement sur mesure. De nombreux services y sont proposés : orientation professionnelle, découverte des métiers en tension, accès aux formations, levée des freins à l’emploi (mobilité, logement, etc.), ainsi que des conseils en évolution professionnelle. Des experts seront présents pour soutenir les demandeurs d’emploi dans leurs démarches de reprise d’activité ou de reconversion.

Les deux rendez-vous de septembre :