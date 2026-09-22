Trois jours (du 29 septembre au 1er octobre) et trois villes (Vallauris, Grasse et Nice ) pour l'opération la Place de l'Emploi, organisée par France Travail et ses partenaires pour proposer, gratuitement et au cœur même des quartiers, l'ensemble des solutions utiles au parcours professionnel.

Du 29 septembre au 1er octobre, France Travail et ses partenaires déploient la "Place de l'emploi" dans trois communes des Alpes-Maritimes (Vallauris, Grasse et Nice) pour proposer, gratuitement et au cœur même des quartiers, l'ensemble des solutions utiles au parcours professionnel : recrutement, formation, création d'entreprise, accompagnement et levée des freins à la mobilité. "La Place de l'emploi, c'est notre conviction que les solutions doivent aller plus souvent vers les habitants", explique Richard Spinosa, directeur de France Travail Alpes-Maritimes, qui met cette année l'accent sur les métiers du commerce et de l'industrie.

Chaque ville propose ainsi un format adapté : un village de solutions le mardi 29 septembre à Vallauris (esplanade de l'Hôtel de Ville), un rendez-vous resserré autour des entreprises et du recrutement le mercredi 30 à Grasse (Place aux Herbes), et une édition renforcée avec un espace commerce et un espace industrie le jeudi 1er octobre à Nice L'Ariane (Place Général Lécuyer), de 13h30 à 16h à chaque étape. Inscription sur la plateforme Mes événements emploi.