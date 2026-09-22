Du 29 septembre au 1er octobre, France Travail et ses partenaires déploient la "Place de l'emploi" dans trois communes des Alpes-Maritimes (Vallauris, Grasse et Nice) pour proposer, gratuitement et au cœur même des quartiers, l'ensemble des solutions utiles au parcours professionnel : recrutement, formation, création d'entreprise, accompagnement et levée des freins à la mobilité. "La Place de l'emploi, c'est notre conviction que les solutions doivent aller plus souvent vers les habitants", explique Richard Spinosa, directeur de France Travail Alpes-Maritimes, qui met cette année l'accent sur les métiers du commerce et de l'industrie.
Chaque ville propose ainsi un format adapté : un village de solutions le mardi 29 septembre à Vallauris (esplanade de l'Hôtel de Ville), un rendez-vous resserré autour des entreprises et du recrutement le mercredi 30 à Grasse (Place aux Herbes), et une édition renforcée avec un espace commerce et un espace industrie le jeudi 1er octobre à Nice L'Ariane (Place Général Lécuyer), de 13h30 à 16h à chaque étape. Inscription sur la plateforme Mes événements emploi.