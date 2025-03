La “plage flottante” Canua Island ouvre demain au large de Mandelieu

Le début de la revanche pour Canua Island ! La plage flottante, inspirée de Cloud 9, un projet à succès aux îles Fidji, avait dû reculer l’été dernier face à l’hostilité d’une grande partie des professionnels du tourisme et des maires du littoral et avait manqué sa première saison estivale. Un flop. Mais elle revient cet été, forte des décisions de justice en sa faveur. Amarrée comme l'an dernier au large de Mandelieu, elle ouvrira dès demain samedi au grand public après une première apparition et une inauguration cette année lors du Festival du film. (Photo DR : Canua Island).

L'été dernier, cette grande plateforme de 1.700 m2, luxueusement aménagée pour les loisirs avec un restaurant, une piscine d’eau douce, un espace lounge et le plein d’activités nautiques, avait suscité en effet un tollé des restaurateurs et plagistes locaux relayé par des élus qui mettaient en cause une distorsion de concurrence, la plateforme amarrée en mer n'ayant pas les mêmes charges. En dépit des décisions de justice qui étaient toutes en sa faveur, elle avait dû rester à quai.

Cofondateurs du projet, Marc Audineau, ex-athlète olympique, et le Fidjien Tony Philip, ancien champion du monde de planche à voile, ont maintenu le cap. Ils ont pu réunir tous les permis nécessaires à la suite de plusieurs victoires en justice contre les décisions initialement jugées illégales par les tribunaux qui l’avaient empêché d’ouvrir l’été dernier. Le dernier feu vert obtenu a été celui du Conseil d'État en décembre 2023. Il a ordonné à l'État de délivrer l'autorisation de navigation, faisant écho à une précédente décision du tribunal administratif de Nice. La saison Canua Island peut donc commencer demain face à Mandelieu. En toute légalité même si les passions ne sont pas toutes apaisées.