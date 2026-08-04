Du 7 au 9 août, l’édition 2026 s’annonce plus vaste, plus dense et plus festive, avec 120 artistes, 10 scènes et 75 000 festivaliers attendus. Une "new era" qui s'ouvre pour la fête électronique de l'été cannois.

Les Plages Électroniques reviennent du 7 au 9 août sur la plage du Palais des Festivals de Cannes pour une 20e édition présentée comme une “new era”. Le festival, qui s’étend désormais sur 40 000 m², gagne encore du terrain avec l’intégration de l’esplanade Pantiero et de la gare maritime, soit plus de 6 750 m² supplémentaires.

Au programme, plus de 120 artistes et 10 scènes, contre 7 scènes l’an dernier. Parmi les têtes d’affiche annoncées figurent Martin Garrix, DJ Snake, Marshmello, Amelie Lens, PLK, Sonny Fodera, ainsi qu’Interplanetary Criminal, Salomé Le Chat ou Clara Cuvé selon les scènes et les journées. Cette montée en puissance s’accompagne aussi de nouveautés côté expérience avec un food court géant, une zone ombragée, une fête foraine, un village associatif, un “Electronik Market” et le retour d’un espace de repos auditif.

Côté fréquentation, les organisateurs tablent sur 75 000 festivaliers, soit une hausse par rapport à 2025. Avec ses 3 jours de musique, ses plages horaires étendues de l’après-midi à l’aube et une programmation très internationale, Cannes confirme plus que jamais son statut de capitale estivale de la fête électronique.