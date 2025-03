La planète sport a rendez-vous au SPORTEL Monaco

La planète sport a de nouveau rendez-vous à Monaco. Salon annuel de l’industrie des médias sportifs, le SPORTEL Monaco se tiendra la semaine prochaine du 28 au 30 octobre au Grimaldi Forum. Pendant trois jours, émaillés de conférences d’expositions et de réseautage, seront réunis les acteurs influents de l'industrie pour discuter des tendances clés et des innovations qui façonnent l'avenir des médias sportifs. Il est notamment prévu un riche programme de masterclasses d'experts et de présentations d'études de cas, ainsi qu'un nouvel atelier sur le sport et l'IA générative en collaboration avec SVG.

Les champions sportifs seront aussi de la partie. En vedette, Nikola Karabatic, l'icône du handball français, qui sera honoré le lundi 28 octobre à l’occasion de la cérémonie des SPORTEL Awards. Des sportifs présents aussi dans le jury des Sportel Awards avec l’escrimeuse olympique Laura Flessel-Colovic ou à l'honneur lors de la remise du Prix de l’Autobiographie 2024 attribué à Dominique Rocheteau pour son livre "Foot Sentimental".