Play Azur Festival à Nice : à fond sur le #PAF 2025

Un programme foisonnant pour Play Azur Festival à Nice samedi et dimanche 1 et 2 février de 9 à 19 heures au Palais des Expositions. Pour la 8ème édition de cet événement phare de la pop culture azuréenne, plus de 300 animations gratuites, démonstrations, expériences, ateliers, jeux sont au programme. Elles célèbrent la pop dans toutes ses déclinaisons. Toute la palette est déployée : cultures geek et Manga, le Cosplay, les Comics, les jeux vidéo, les sciences… Cette année, deux thèmes iconiques sont particulièrement mis en avant : l'univers des sorciers inspiré du monde fantastique de Harry Potter et le phénomène Pokémon !

A Play Azur Festival, on trouvera au total quelque 250 stands de créateurs, associations, animations et exposants. On pourra rencontrer, parmi les 80 invités, des influenceurs, cosplayeurs, mangakas, illustrateurs comics, comédiens de doublage et artistes. Ils seront présents pour des rencontres et des dédicaces. Des espaces jeux seront également ouverts (consoles de jeux en accès libre, eSport, jeux de société, jeux de rôles,...), des objets iconiques exposés (La Mystery Machine, célèbre van de Scooby-Doo, un Goldorak géant de 4 mètres de haut, et Aragog, l'araignée géante), des concerts de K-pop donnés, des tournois de jeux vidéo avec finales sur scène organisés.

Oui. Un vrai foisonnement pour une édition qualifiée d’ultra-immersive sur 14.000 m2 de stands et animations. On embarque.