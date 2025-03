Play Azur à Nice : le grand festival Geek de la Côte

C’est le festival Geek de la Côte d’Azur. Play Azur 2024 aura lieu les 4 et 5 mai au Palais des Expositions à Nice. Au programme de cette 7ème édition, des conférences et tables rondes, stands, exposants et animateurs, animations sur scène, concours de cosplay, dédicaces, sur des thèmes de jeux vidéo, Japon, K-Pop, Star Wars, Pop culture, manga… Parmi les invités présents : Auriélien Portehaut de Kaamelott, Brigitte Lecordier voix notamment de Son Goku, Son Gohan, Monsieur Pof et bien d’autres. Quelque 25.000 personnes sont attendues sur les deux jours.

En pratique : samedi de 10 à 19 h, Dimanche de 10 à 18 h. Payant : 14€ le pass, gratuit moins de 7 ans

