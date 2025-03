Pluies et orages : les Alpes-Maritimes en vigilance rouge

Actualisé à 19h30. La menace météo monte d'un cran dans les Alpes-Maritimes. En vigilance orange depuis hier (les écoles et crèches sont fermées aujourd'hui tout comme certains centres commerciaux comme Cap3000), le département a été placé en vigilance rouge aux orages et inondations ce jeudi à partir de 18 heures. Alors que de fortes pluies ont été enregistrées hier mais aussi ce matin entre 8 et 10 heures sur les secteurs notamment de Grasse, Cannes et Mandelieu, "l'épisode pluvio-orageux qui a concerné ce matin les Alpes-Maritimes va reprendre en intensité ce jeudi en fin de journée", prévoit Météo France. Prudence.

A Nice, compte-tenu des nouvelles conditions météo prévues pour cette fin d’après-midi, la Ville et la Métropole engagent la fermeture anticipée de leurs services dès 16h30. Pour leur permettre de regagner leur domicile en toute sécurité, les agents sont également invités à quitter leur lieu de travail dès 16h30 (hors services mobilisés pour la gestion de crise). A noter également que la SNCF a stoppé ses trains entre les Arcs et Vintimille, tandis que le préfet Hugues Moutouh, en conférence de presse, a annoncé une fermeture des commerces dès 18 heures. Le Département de son côté mobilise : plus de 1.350 agents de ses agents et du Service Départemental d’Incendie et de Secours sont mobilisés et déployés sur le territoire.