Podcast : les enjeux d’Orion Group avec Pierre Ippolito et Jimmy Humphreys

Ce podcast de Podmedias, à Sophia Antipolis, a réuni, une fois n’est pas coutume, deux intervenants avec à côté de Pierre Ippolito, DG du Groupe Ippolito et par ailleurs président de l’UPE 06, Jimmy Humphreys, DG et co-fondateur avec son frère Thomas, d’Orion Group spécialisé dans la récupération de déchets triés. Jimmy Humphreys, qui est passé par Sclavo Environnement-Recyclage, donne les raisons qui l’ont poussé à créer Orion Group et à envisager des déclinaisons Orion Métaux et Orion Trade. Pierre Ippolito, de son côté, explique pourquoi il s’est engagé dans l’opération en devenant actionnaire d’Orion Group et pourquoi il est également entré au capital d’Assainissements Services.

Photo DR : de gauche à droite, Frédéric Bossard (fondateur de Podmedias), Pierre Ippolito, Jimmy Humphreys et Jimmy Brule (journaliste).