Pôle Innovation Sophia : un programme exemplaire en chantier

Les travaux sont bien engagés pour le Pôle Innovation de Sophia Antipolis dont la livraison est prévue fin 2025. Projet phare d’aménagement et d’accélération de l’innovation au cœur de la première technopole d’Europe, il rassemblera sur quelque 8.500 m2 à deux pas du Campus SophiaTech et d’Inria tout une gamme d’outils : incubateurs, pépinière, hôtel d’entreprise et hébergement soft landing, espaces de travail collaboratifs, espaces événementiels, auditorium de 120 places ou encore showroom des activités technologiques pensées et développées à Sophia Antipolis. (Photo WTM : de gauche à droite, Jean Leonetti, président de la CASA et Elisabeth de Portzamparc, grande signature de l'architecture internationale).

Un champ de sondes géothermiques en cours d'installation

Sans oublier un volume de 1.200 m² dédié à l’enseignement supérieur et à la recherche académique pour EURECOM / Institut Mines-Télécom, ainsi qu’un espace de 1.000 m² pour le Département des Alpes-Maritimes dédié à l’intelligence artificielle. Un programme qui se veut exemplaire dans les domaines de l’efficacité énergétique, du respect de l’environnement et de la modularité. C’est ce qui a été mis en avant lors d’une récente visite de chantier en présence de Jean Leonetti, président de la CASA et de Jean-Pierre Mascarelli, président délégué du SYMISA.

Après les opérations de terrassement, les travaux actuels visent à la mise en place du programme énergétique. Il est prévu d’équiper les toits terrasses de 400m² de panneaux photovoltaïques mais également d’assurer une production géothermique par champ de sondes permettant de couvrir 100% des besoins de chauffage du bâtiment et 83% des besoins en climatisation. Cette installation est constituée de 32 sondes de 110m de profondeur permettant de stocker et d’utiliser les calories du sol selon les besoins du bâtiment. Les forages sont en cours.

Des bâtiments modulaires et des espaces flexibles et reversibles

Le pôle produira ainsi de l’énergie mais il sera également économe en énergie grâce à une conception bioclimatique performante et innovante, conçue par Elizabeth de Portzamparc dont la société assure la maîtrise d’ouvrage. Grande signature internationale de l’architecture, elle insiste également sur la modularité des bâtiments. “La complexité de ce programme, c'est de concilier des fonctions différentes, riches, importantes, et de faire en sorte que la totalité du bâtiment étant flexible, tout peut évoluer à tout moment, sauf pour les locaux de CASA, situés au sommet. Tout le reste, l'ensemble du bâtiment, est modulable, flexible et réversible. Celà même et surtout une fois terminé, ce qui assure une très longue vie puisqu'on évite l'obsolescence des bâtiments.”

“La complexité du programme tient aussi dans la création de coursives extérieures qui fonctionnent comme de véritables rues et relient toutes les fonctions. Ces passages rendent aussi les bâtiments très économes énergétiquement (il y a besoin de beaucoup moins d'ascenseurs), et plus rationnels. En plus, comme des zones tampons sont conçues entre les différentes unités (terrasses, espaces de lecture, espaces paysagers), les lieux de rencontre se trouvent multipliés, permettent aux usagers de se réunir et assurent des échanges entre les différentes fonctions."