Pôle métropolitain Cap Azur : les projets 2024 de la présidence David Lisnard

Créé en 2018 sur un modèle de gouvernance unique en France, le Pôle métropolitain Cap Azur, la “métropole douce”, monte régulièrement en puissance. Le conseil qui s'est tenu lundi a entériné le passage de la présidence à David Lisnard (Agglomération Cannes Lérins), qui a fixé le cap de l’année sur les réponses à donner face aux défis écologiques, énergétiques et économiques du territoire. Dans le cadre de la présidence tournante le maire de Cannes succède à Jérôme Viaud, président de la CAPAG. Ce sera aussi sa troisième présidence après celles de 2018 et 2020.

(Photo DR : à la tribune lors du Conseil du Pôle métropolitain à Cannes, de gauche à droite Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, David Lisnard, maire de Cannes, président de l’Agglomération Cannes Lérins et président de l’Association des maires de France, Charles Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et président de la Communauté de communes des Alpes d’Azur et Jean Leonetti, maire d’Antibes et président de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis).

David Lisnard a ainsi rappelé que “le modèle de gouvernance du pôle métropolitain Cap Azur est unique en France. Il est fondé sur le principe de subsidiarité et ne génère aucune fiscalité additionnelle, aucune indemnité aux élus, aucune complication administrative, afin de préserver le contribuable tout en améliorant l’action publique. Nous montrons ainsi qu’il est possible de délivrer un service public performant sans ressources supplémentaires”.

“En témoignent toutes les actions déjà initiées depuis 2018 en matière d’écologie (distribution de 2.744 composteurs individuels en 2023, harmonisation des accès et tarifs aux déchèteries), de transport (251 bornes de recharge électriques installées, mise en place du service Handi-Mobilité à la demande) ou d’économie (mise en réseau des pépinières d’entreprises). C’est dans le respect de ces fondamentaux que nous allons continuer à dynamiser nos bassins de vie au service des habitants."