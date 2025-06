Pôle SCS : un webinaire sur l’écoresponsabilité du numérique

L'appel à projets ECONUM, lancé le 10 juillet 2023, est le premier de son genre, dédié à la transition écologique des acteurs du numérique. Il est soutenu par le Pôle SCS, qui organise des ateliers depuis 2022 pour sensibiliser ces acteurs aux enjeux environnementaux. Deux ateliers en 2023 ont porté sur le label Numérique Responsable et l'écoconception électronique. Le gouvernement a également contribué avec une enveloppe de 50 millions d'euros dans le cadre de la stratégie France 2030 pour le numérique écoresponsable.

Cet appel à projets vise à encourager des initiatives innovantes pour réduire l'impact environnemental du numérique, notamment par l'écoconception, le réemploi, la réparation, le reconditionnement des équipements, et des modèles de production responsables. La date limite de soumission des projets est le 29 février 2024. De plus, le pôle SCS propose de labelliser les projets conformes à ce dispositif. Pour en savoir plus, sont organisés des webinaires sur l'écoresponsabilité des acteurs du numérique. Rendez-vous demain 7 septembre à 14 heures pour le dernier de ces webinaires. Des replays sont d’autre part disponibles pour les ateliers.