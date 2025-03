Pole SCS : un webinar sur le “recrutement circulaire”

La gestion des talents ne peut plus se limiter à des pratiques traditionnelles. L’avenir des ressources humaines est résolument tourné vers une approche qui intègre à la fois performance, bien-être des collaborateurs et engagement environnemental. Sur le thème “Transition Ecologique : le recrutement circulaire”, le Pôle SCS propose un webinar consacré aux nouveaux modèles régénératifs appliqués aux ressources humaines. Il aura lieu le 12 novembre de 11 à 12 heures et sera animé par Simon Knapnougel, directeur du programme Régénérons ! Rive Neuve, Anthony Fumard, directeur régional APEC et Stéphanie Schohn, directrice Ecosystème SCS.

Ce sera l'occasion de savoir comment attirer et fidéliser les talents grâce à des pratiques alignées sur des valeurs sociétales fortes, promouvoir une mobilité professionnelle durable et responsable au sein des équipes et mettre en place des stratégies de recrutement circulaire, permettant de maximiser le potentiel des talents non retenus en phase terminale d’embauche.