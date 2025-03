Polytech Nice Sophia : l’innovation au coeur de l’anniversaire des 40 ans

Bon anniversaire Polytech Nice Sophia ! L'école polytechnique d'ingénieur d'Université Côte d'Azur, membre du réseau Polytech a quarante ans cette année. Elle a fêté hier ce bel anniversaire en organisant une “soirée prestige” dans son amphi du Campus SophiaTech. Une soirée spéciale “innovation” avec Philippe Boulanger, un conférencier international reconnu dans le domaine des stratégies et de la culture de l'innovation. Qui plus est, un ancien élève de l’Université de Nice-Sophia Antipolis. et de Polytech Nice Sophia, passé par IBM La Gaude et Apple dont il a été directeur du groupe "Communication Products and Technologies" à Cupertino en Californie. (Photo WTM : Alexandre Caminada, le directeur de Polytech Nice Sophia, a retracé l'histoire de l'école).

Flash sur les freins cognitifs et sociétaux à l'innovation

Une conférence passionnante, lumineuse, magnifiquement illustrée (l’expérience du vélo à guidon inversée était étonnante) sur les freins cognitifs et sociétaux à l’innovation. Près de deux cents personnes, enseignants de l’école, anciens élèves et élèves actuels, chefs d’entreprise, y ont participé avec, en préambule, un rappel de la naissance et du développement de Polytech Nice tout au long de ces quarante ans.

60% des étudiants restent travailler sur la Côte dont 40% sur Sophia Antipolis

C’est son directeur Alexandre Caminada qui a retracé toute l’histoire d'une école qui fait corps avec Sophia Antipolis et qui, aujourd’hui, sort des promotions de plus de 300 élèves dont 60% restent travailler dans le département et 40 % sur le site de Sophia Antipolis. Un pourcentage qui s’est notablement renforcé au fil des ans, la proportion étant de 30% dans le département et de 20% sur la technopole il y a une dizaine d'années.

De l'ISI à Polytech en passant par l'ESSI

Le début de l’aventure visant à former des ingénieurs hautement qualifiés remonte à décembre 1981 avec le projet de création de filières technologiques dans les universités. Il s’est concrétisé dans la technopole grâce au soutien de la CCI et de l’Inria et a débuté en septembre 1983, avec la naissance de l'ISI (Informatique et Sciences de l'Ingénieur) et l'ouverture de la MST ISI sur le campus de l'Université de Nice, au parc Valrose, et du DESS ISI à Sophia Antipolis.

En septembre 1985, le DESS fut transféré physiquement de l'Inria vers le bâtiment du CERISI et la MST obtient alors le titre de Magistère. Deux ans plus tard, en septembre 1987, nouveau pas en avant : l'ESSI (École Supérieure en Sciences Informatiques) est habilitée à délivrer le titre d'ingénieur. La MST est intégrée à l'ESSI et supprimée, tandis que le DESS ISI continue d’exister en parallèle de l'école d'ingénieurs.

Cet ensemble a donné naissance à Polytech Nice Sophia en 2005 mais c’est l’origine, la 1ère rentrée de la formation ayant donné naissance à l’ESSI il y a quarante ans qui est fêtée cette année à travers plusieurs événements dont cette "Soirée Prestige", tandis qu’un hommage est rendu à Jean Cea, le père fondateur.