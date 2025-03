Port Camille Rayon de Golfe-Juan : D-Marin a désormais les clés en main

Une dizaine de jours de retard, mais le passage des clés s’est finalement fait. La société D-Marin s’est vu remettre jeudi matin 11 juillet, les clefs du port Camille Rayon de Vallauris Golfe-Juan (841 postes d'amarrage pour des bateaux de 6 à 75 mètres). Suite à la décision du Conseil municipal du 6 juin 2024 qui lui attribuait la concession d’exploitation et de réaménagement du port, elle aurait dû recevoir ces clefs le 1er juillet. Ce contretemps, dû à un troisième recours déposé par le Groupe Rodriguez lui aussi candidat, s’est limité toutefois à quelques jours. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Nice a de nouveau rejeté le recours. Les portes étaient ouvertes à D-Marin qui plante ainsi son premier drapeau dans un port français. (Photo DR : le port Camille Rayon à Golfe-Juan).

Si cet opérateur grec de marinas et de ports de plaisance était peu connu en France avant son arrivée à Golfe Juan, il exploitait déjà 26 ports de plaisance en Méditerranée et aux Émirats arabes unis avec près de 14.000 places de port, 3.000 places de bateaux dans ses chantiers navals et 86.000 m2 de surfaces commerciales. Camille Rayon est son 27ème port. Avec lui, il dispose d’une destination supplémentaire à proximité de ses ports espagnols et italiens. Le port français s’ajoute en effet aux marinas récemment acquises par D-Marin dans la région de la Ligurie. La Marina degli Aregai et la Marina di San Lorenzo ont en effet rejoint le réseau D-Marin cette année. Elles se trouvent à environ 100 milles nautiques de Camille Rayon, ce qui permet une navigation facile entre les deux régions.

A Golfe-Juan, D-Marin prévoit de moderniser considérablement le port de plaisance avec des investissements, de l’ordre de 52 millions d'euros sur 25 ans, consacrés à sa rénovation et aux installations. D-Marin a annoncé qu'il équipera Camille Rayon de technologies numériques de pointe pour offrir un service de qualité aux utilisateurs. Reste la question des tarifs, tant pour les bateaux que pour les commerces, la crainte des usagers et des commerçants liés au port Camille Rayon étant celle de fortes augmentations de prix à partir de l’année prochaine.