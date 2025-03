Port Camille Rayon à Vallauris : D Marinas Hellas explose les tarifs

Ils craignaient de fortes augmentations de tarifs. Elles sont arrivées et la note sera salée dès le 1er janvier prochain pour les usagers du Port Camille Rayon à Golfe Juan. Suite à la reprise en juillet dernier de la Délégation de service public par le groupe grec D Marinas Hellas, les professionnels et les commerces du port, tout comme par ailleurs les usagers, avaient fait part de leur inquiétudes quant à une forte remontée des tarifs, liée à une volonté de montée en gamme. Inquiétudes fondées, comme le signale Nice-Matin. Les professionnels et commerçants viennent de recevoir la nouvelle tarification appliquée à compter du 1er janvier 2025 : c'est + 75%. Presque un doublement. Des augmentations également importantes sont annoncées pour l'amarrage des bateaux avec des tarifs qui risquent de rendre le port Camille Rayon plus cher que le Port Vauban d'Antibes ou le Vieux-Port de Cannes. Colère sur les quais.