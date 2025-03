Port Camille Rayon à Vallauris : le nouveau gestionnaire explose les tarifs

Ils craignaient de fortes augmentations de tarifs. Elles sont arrivées et la note sera salée dès le 1er janvier prochain pour les usagers du Port Camille Rayon à Golfe Juan. Suite à la reprise en juillet dernier de la Délégation de service public par le groupe grec D Marinas Hellas, les professionnels et les commerces du port, tout comme par ailleurs les usagers, avaient fait part de leur inquiétudes quant à une forte remontée des tarifs, liée à une volonté de montée en gamme. Inquiétudes fondées, comme le signale Nice-Matin. Les professionnels et commerçants viennent de recevoir la nouvelle tarification appliquée à compter du 1er janvier 2025 : c'est + 75%. Presque un doublement. (Photo DR : le port Camille Rayon à Golfe Juan).

Des augmentations également importantes sont annoncées pour l'amarrage des bateaux avec des tarifs qui risquent de rendre le port Camille Rayon plus cher que le Port Vauban d'Antibes ou le Vieux-Port de Cannes. Un capitaine d'un yacht de plus de 40 mètres en témoigne : “les tarifs pour l'hivernage ont plus que doublé avec 92.000€ pour 5 mois alors qu'Antibes n'est qu'à 50.000€” relève-t-il. “Tous les super yacht cherchent à partir pour le 1er janvier. D Marin aura toute la place pour commencer les travaux, mais sans argent…”

Un autre usager du port souligne que “le port et la ville maintiennent que l'augmentation des petits bateaux de ne dépassera pas 16%. Or les catégories ont été modifiées, passant de nombreux plaisanciers dans des catégories supérieures : les augmentations oscillent donc selon la taille des bateaux concernés entre 70 % à 115% !"

“Il ne s’agit que du tarif de 2026, qui devrait encore augmenter par la suite. Concernant les petits bateaux, il faudra ajouter les dépenses d'eau, d’électricité qui étaient auparavant incluses dans le tarif. Le parking qui passe de 220 à 660 € l'année est encore un moyen d'alourdir la facture.” Enfin j'oubliais le meilleur : il faut régler l'année en un seul paiement. Si vous vendez votre bateau ou si vous trouvez une solution d'amarrage ailleurs en cours d'année, les frais des mois restants ne sont pas remboursés”.

De son côté, D-Marin explique cette montée des tarifs par le coût des travaux qu'il va lancer avec un grand projet d'aménagement qui fera la part belle à l'environnement et renforcera l'attractivité du port. Dans le contrat de DSP qui le lie à la ville de Golfe-Juan Vallauris, il est prévu sur 25 ans 52 M€ de travaux d'investissement et le versement annuel d'une redevance de 9 M€. Investissements qu'il compte amortir. Mais les augmentations de ce 1er janvier 2025 sont brutales. Elles font monter la colère sur les quais et redouter de nouveaux ajustements tarifaires dans les années qui viennent.