Le 6 novembre, le conseil métropolitain a classé sans suite la procédure d’attribution de la concession du port, au grand regret de la Société d’exploitation des ports de Monaco. Éric Ciotti envisage de confier sa gestion à une société publique locale.

Coup de théâtre pour l’avenir du port de Cap-d’Ail, aux portes de Monaco. La Métropole Nice Côte d’Azur avait lancé cet été un appel d’offres pour désigner le futur concessionnaire du port, dont la concession actuelle expire fin 2027. Le nouveau contrat devait durer trente ans. Il prévoyait notamment un investissement d’environ 35 M€ pour concevoir, réaliser et financer la réhabilitation du port. L’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne estimait la valeur totale de la concession à 170 M€ hors taxes. Mais le 6 novembre, le conseil métropolitain a déclaré la procédure sans suite, pour un motif d’intérêt général. Décision confirmée par le président de la Métropole, Éric Ciotti, qui réfléchit à la création d’une société publique locale métropolitaine pour gérer ce port et peut-être d’autres.

L’annonce a pris de court les candidats, à commencer par la Société d’exploitation des ports de Monaco (SEPM). Entrée dès 2020 au capital de l’actuelle société concessionnaire pour se préparer à l’échéance, la SEPM avait finalisé un dossier complet. Malgré les trois ports qu’elle exploite, elle cherche en effet des anneaux supplémentaires pour la grande plaisance, et Cap-d’Ail représentait une opportunité stratégique. "C’est un véritable coup d’arrêt", regrette son directeur général, Olivier Lavagna, qui ne cache pas la surprise et la déception de ses équipes, ainsi que l'a relevé la Gazette de Monaco.