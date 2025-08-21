Port Saint-Laurent : un recours contre l’attribution de la DSP à la CCI

Votée le 10 juillet dernier par le Conseil métropolitain, l’attribution à la CCI Nice Côte d’Azur de la DSP (délégation de service public) pour le réaménagement et l’exploitation du port de Saint-Laurent-du-Var est contestée en justice. Elle fait l’objet d’un recours déposé par l’un des trois groupes BTP candidat, le groupe Renaudi, et d’un signalement transmis au procureur de Nice. L’audience est prévue le 26 août devant le tribunal administratif de Nice.

Présidé par Philippe Renaudi, désormais ex-président de la CCI régionale, (il a récemment démissionné de ses mandats au sein des CCI pour éviter les conflits d’intérêt), le groupe éponyme estime que le choix de l’offre de la CCI est incohérent et insuffisamment justifié. Ses arguments rejoignent les observations des élus écologistes de la Métropole. Ils avaient pointé, lors du vote, des “incohérences” portant notamment sur le montant des investissements proposés (45,4 M€ contre 48,9 pour la meilleure offre) et sur la durée des travaux de réaménagement (un programme d’investissement réalisé dans les 5 premières années de la concession contre 4 ans pour le mieux-disant).