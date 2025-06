Port de Saint-Laurent du Var : la CCI désormais seule en lice

C’est désormais officiel : la CCI Nice Côte d’Azur tient la corde pour la délégation de service public portant sur le réaménagement et l’exploitation du port de Saint-Laurent-du-Var. Il s’agit, avec 1.084 anneaux, du plus grand des huit ports de plaisance de la Métropole regroupés sous la marque “Ports d’Azur”. Depuis 1975, il est exploité par la société du yacht Club de Saint-Laurent-du-Var dans le cadre d’un contrat de concession de service public d’une durée de 50 ans qui arrive à son terme le 31 décembre 2025. (Photo DR : vue aérienne du port de Saint-Laurent-du-Var).

Trois candidats en piste

Le Conseil métropolitain avait approuvé le 27 mars 2023 le principe d’une délégation de service public pour son exploitation. Une procédure de mise en concurrence a ainsi été conduite et trois soumissionnaires ont remis des offres qui ont fait l’objet de négociations (outre la CCI, le groupe de BTP Renaudi et le spécialiste grec D-Marin qui a récemment remporté l’appel d’offres du Port Camille Rayon à Golfe Juan). L’offre finale de la CCI Nice Côte d’Azur a été retenue comme la meilleure au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante. Ce sera maintenant au Conseil métropolitain de se prononcer sur la signature du contrat qui sera conclu pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2026.

Des transformations majeures ont déjà été apportées ces dernières années avec la réfection complète des commerces et les travaux menés sur la digue. Cette requalification a vocation à se poursuivre avec des espaces publics tournés vers la transition écologique et l’adaptation au changement climatique, avec une attention particulière sur la végétalisation et les mobilités douces favorisant notamment les déplacements piétons.

34 M€ de travaux de requalification

Les objectifs fixés au futur exploitant sont de trois ordres est-il précisé :

Améliorer l’attractivité économique du port et offrir un cadre de standing pour les usagers, les activités nautiques et les commerces,

Rénover les installations et l’outillage en optimisant notamment le plan d’eau,

Développer l’interface ville-port-plage en faisant du port une partie intégrante de la dynamique littorale locale.

Il est prévu pour celà 34 M€ de travaux qui porteront sur l’augmentation des places de stationnement (695 au lieu de 624 actuellement), sur la suppression de la station-service du bord de mer qui sera remplacée par un parking en ouvrage et un yacht club destiné à renforcer l’interface ville-port. Il est envisagé également la création d’une maison des associations permettant de dynamiser la vie associative portuaire, la modernisation du plan d’eau existant dans une optique d’adaptabilité aux nouveaux standards et d’amélioration du confort de navigation ou encore l’amélioration des services aux plaisanciers, aux usagers, aux commerçants et aux visiteurs.

Le projet définitif sera présenté aux usagers dès la rentrée lors de réunions publiques organisées en présence de représentants de la commune, de la Métropole et du futur exploitant et au moment du Conseil Portuaire.