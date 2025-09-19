Port de Saint-Laurent-du-Var : la justice valide l’attribution à la CCI

La décision judiciaire est intervenue finalement rapidement : ce sera bien la CCI Nice Côte d’Azur qui prendra la barre du port de Saint-Laurent-du-Var le 1er janvier 2026. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté les recours déposés par Renaudi Holding et D-Marin France SAS contre l’attribution par la Métropole Nice Côte d’Azur du port de Saint-Laurent-du-Var à la CCI Nice Côte d’Azur dans le cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). Un litige qui avait conduit Philippe Renaudi à choisir de démissionner de la présidence de la CCI régionale pour éviter les conflits d’intérêt. (Photo DR : le port de Saint-Laurent du Var, le plus grand des ports de la Métropole avec 1.084 anneaux)

Les deux sociétés, candidates également à la DSP, contestaient la régularité de la procédure d’appel d’offres et demandaient son annulation. Leur angle d’attaque : l’offre retenue ne respecterait pas le cahier des charges. Selon leurs avocats, il était prévu la création d’un minimum de 600 places de stationnement au bout de quatre ans d’investissement (soit fin 2029), engagement qui ne serait pas tenu.

Dans sa décision, le tribunal a estimé que “le caractère temporaire de la délégation de service public ne soulève pas de doute sérieux quant à sa légalité” et que la décision de la Métropole “n’est pas entachée d’irrégularité manifeste”. Cette validation permet donc à la CCI Nice Côte d'Azur de prendre en main l’exploitation du port pour une durée de vingt ans. Alors qu'elle exploite déjà les ports Vauban et Gallice à Antibes ainsi que le Vieux-Port de Golfe Juan (elle a perdu ces dernières années les ports de Nice et de Cannes), ce jugement lui ouvre la voie au déploiement de son projet de gestion et de développement de l’infrastructure d'un quatrième port azuréen.

Avec 1.084 anneaux, le port de Saint-Laurent du Var est le plus grand des huit ports de plaisance de la Métropole regroupés sous la marque “Ports d’Azur”. Depuis 1975, il est exploité par la société du yacht Club de Saint-Laurent-du-Var dans le cadre d’un contrat de concession de service public d’une durée de 50 ans qui arrive à son terme le 31 décembre 2025. Dans le cadre de ce renouvellement de DSP, trois objectifs principaux ont été fixés au futur exploitant pour un projet global de 34 M€ :