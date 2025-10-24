Port Vauban et Gallice : Antibes accélère la métamorphose de ses ports

Antibes poursuit la transformation de ses deux ports emblématiques, Vauban et Gallice, sous la conduite de la CCI Nice Côte d’Azur et de ses partenaires. Un point d’étape des travaux, réalisé mardi sur les deux chantiers, a permis de voir l’état d’avancement d’un programme d’investissement long terme énorme : 186 M€ sur 29 ans pour Vauban et 18 M€ sur 17 ans pour Gallice. Le tout pour donner naissance à une nouvelle génération de ports méditerranéens plus verts, plus modernes, et mieux intégrés dans leur environnement. (Photo capture d'écran : le Bastion Saint-Jaume a retrouvé sa splendeur).

Depuis 2017, la délégation de service public confiée à la CCI et à ses partenaires a ainsi permis d’engager un programme pour deux projets, portés par les sociétés Vauban 21 et Gallice 21. L’architecte Philippe Prost, lauréat de l’appel d’offres, pilote cette métamorphose dont les effets ressortent déjà.

Au port Vauban, les premières réalisations sont spectaculaires : création d’une esplanade pour les grands yachts, installation d’un Yacht Club et d’un Crew Center flambant neufs, mise aux normes de l’hélistation et rénovation complète des réseaux électriques et d’assainissement. Le bastion Saint-Jaume a retrouvé sa splendeur avec deux pavillons modernisés et une passerelle mobile enfin opérationnelle. Surtout, le village des artisans, inauguré cet été, symbolise le renouveau du site : là où s’étendaient jadis des baraques en tôle, se dressent désormais des ateliers design et fonctionnels, conçus pour les métiers du nautisme. Une véritable vitrine du savoir-faire local, alliant esthétique, ergonomie et respect du patrimoine.

Le port Gallice, quant à lui, approche de la dernière phase de son programme avec 80 % des travaux achevés. Le réaménagement des quais, le rehaussement de la jetée principale et la modernisation des infrastructures ont déjà permis de relancer l’activité économique : l’ensemble des bâtiments est désormais occupé, témoignant du regain d’attractivité du site. À l’horizon 2026, le chantier s’achèvera avec la végétalisation du parking et la finalisation des espaces paysagers, qui viendront tripler la surface verte accessible au public.

La transformation des ports antibois est cependant loin d’être achevée. Un parking souterrain de 365 places doit bientôt voir le jour entre le Vieil Antibes et la Capitainerie, afin de libérer les quais et renforcer la promenade piétonne. Ce projet s’accompagnera d’une requalification complète des espaces extérieurs : nouvelles allées piétonnes, zones végétalisées, pistes cyclables et éclairages basse consommation. L’objectif est de passer du “tout voiture” à un port tourné vers les mobilités douces et la qualité de vie.

Au cœur de cette mutation, les Ateliers du Carénage symbolisent cet esprit de renouveau. Un bâtiment effilé de 150 mètres abritera des services pour plaisanciers, une brasserie et des espaces de travail modulables pour les artisans navals. Construit dans une logique écologique, réversible et sobre, il associe métal, bois et pierre dans une architecture à la fois industrielle et élégante, dialoguant avec le Fort Carré voisin. Avec à terme, pour les ports Vauban et Gallice une vision : développer des modèles européens de ports durables, où innovation, patrimoine et économie bleue se conjuguent et réaffirmer ainsi la vocation maritime d’Antibes, capitale azuréenne du yachting.