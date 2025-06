Le Port Vauban dans la révolution hydrogène…pour Bill Gates ?

Un avitaillement en hydrogène liquide effectué par camion Le Port Vauban en tout cas s’inscrit bien en pionnier dans la révolution d’un superyachting “propre”. "La délivrance d’un tel service va permettre de renforcer l’attractivité du port Vauban, ainsi que notre image de port à la pointe de l’innovation, porteur de projets participant à la transition énergétique et à la réduction de l’impact environnemental de l’activité portuaire” a souligné Jean-Pierre Savarino, président de la Nice Côte d’Azur et de Vauban 21. Et de préciser les aménagements réalisés pour cette opération. “Dès 2023, la SAS Vauban 21 a engagé des travaux de réhabilitation et d’élargissement du poste accueillant cette technologie dans l’avant-port du quai IYCA. Cet avitaillement étant effectué par camion sur une durée de quelques heures, aucune installation fixe ni stockage d’hydrogène liquide n’est nécessaire. Ainsi les seules exigences consistent à effectuer le chargement sur une surface en béton, et avoir la capacité de brancher le camion d’avitaillement à la terre. Chaque avitaillement est systématiquement soumis à validation du port et de l’Autorité Portuaire. Il est encadré par un protocole strict répondant à l’analyse des risques faite pour cette opération et suivi par le navire, l’avitailleur et le port."