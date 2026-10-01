Portée par la Banque du Numérique avec la Ville de Nice, le CROUS, la FACE 06 et Université Côte d'Azur, l'opération s'appuie sur des ordinateurs issus du parc scolaire monégasque. La remise aux étudiants précaires des 100 "Portables Solidaires" aura lieu le 7 octobre au Stockfish, la Maison de l'Étudiant à Nice.

La Banque du Numérique, association niçoise de lutte contre la fracture numérique inspirée du modèle des banques alimentaires, fédère un collectif d'acteurs institutionnels et associatifs autour du projet "Portables Solidaires" : la remise d'ordinateurs portables reconditionnés à des étudiants en situation de précarité. Les machines proviennent notamment du renouvellement du parc informatique scolaire de la Principauté de Monaco, mené avec Green Monaco et la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports monégasque. Cent ordinateurs ont été remis en état par l'entreprise d'insertion Actif Azur, avant d'être attribués à des étudiants identifiés par la Maison de l'Étudiant de la Ville de Nice, le CROUS Nice Toulon, la FACE 06 et Université Côte d'Azur.

La remise se déroulera lors d'une soirée privée le mercredi 7 octobre, de 17h à 20h, au Stockfish, à la Maison de l'Étudiant de Nice. Elle sera accompagnée d'ateliers de médiation numérique consacrés à la prise en main du matériel, aux démarches administratives en ligne et à la protection des données personnelles. "Le don de matériel seul ne suffit pas : c'est en l'associant à un accompagnement à l'usage que l'on rend aux étudiants une réelle autonomie numérique", souligne Hélène Guyon, déléguée générale de la Banque du Numérique. Créée dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, l'association redistribue le matériel collecté auprès de plus d'une centaine d'associations du territoire. Elle a reçu cette année le Prix de l'Inspiration en ESS pour les Alpes-Maritimes, décerné par le Crédit Coopératif.