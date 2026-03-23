La Poste crée deux timbres collectors pour Cannes Lions

Le timbre n’a pas dit son dernier mot à l’heure du tout digital. Pour le prochain Cannes Lions, le festival international de la créativité (du 22 au 26 juin), La Poste, partenaire de l’événement, joue le contexte de saturation des contenus digitaux. Alors que cette édition 2026 célèbre la créativité à la française, en mettant en lumière l’audace, la richesse culturelle, l’élégance et le savoir-faire La Poste repositionne le timbre comme un média à part entière, tangible, émotionnel et porteur de récit. Cela à travers la création de deux timbres collectors :

un premier timbre dédié à l’Année de la Créativité à la française,

un second, en édition plus exclusive, rendant hommage au Lion, trophée emblématique convoité par les plus grandes agences et marques à travers le monde.